Previsión meteorológica para este lunes, 10 de agosto: poco nuboso o despejado, con chubascos y tormentas por la tarde

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 7 de agosto: tormentas localmente fuertes en el Noroeste - AYUNTAMIENTO DE JUMILLA - Archivo

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 10 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena y zonas bajas del interior. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables predominando la componente este, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.