Previsión meteorológica para este lunes, 20 de abril: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 20 de abril, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.