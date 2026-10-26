Previsión meteorológica para este lunes, 26 de octubre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 26 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde.
En concreto, se esperan 10 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 28 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 26 de máxima en Yecla.