Previsión meteorológica para este lunes, 27 de abril: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 27 de abril, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables en el interior, tendiendo a soplar moderados de componente este durante las horas centrales; moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.