Previsión meteorológica para este martes, 11 de agosto: chubascos y tormentas por la tarde

Archivo - Imagen de archivo del cielo en Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 11 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo descensos locales de las mínimas y ascensos locales de las máximas en el interior. Los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.