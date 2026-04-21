Previsión meteorológica para este martes, 21 de abril: cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Se esperan nubes bajas matinales en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.