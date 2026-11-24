MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 24 de noviembre, cielos con brumas matinales y con intervalos de nubes bajas y medias a partir de la tarde.
Las temperaturas irán en ascenso, o localmente sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente oeste al final de la tarde.
En concreto, se esperan 7 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 23 de máxima en Murcia; y 5 de mínima y 19 de máxima en Yecla.