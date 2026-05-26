Previsión meteorológica para este martes, 26 de mayo: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 26 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.