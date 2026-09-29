Archivo - Previsión meteorológica para este martes, 29 de septiembre: temperaturas máximas en descenso en el interior occidental - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 29 de septiembre, cielos cubiertos, con probables precipitaciones débiles en el interior.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; las máximas irán en descenso en el interior occidental, con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.