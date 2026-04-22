Previsión meteorológica para este miécoles, 22 de abril: nubes altas y temperaturas en ascenso

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 22 de abril, cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región, sin descartar chubascos que puede ir acompañados de tormentas ocasionales.

Las temperaturas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.