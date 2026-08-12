Previsión meteorológica para este miércoles, 12 de agosto: tormentas en el interior que pueden ir acompañadas de granizo

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MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 12 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral y zonas bajas del resto. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La Aemet ha establecido para este miércoles, aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste de la Región de Murcia y en el interior del Valle del Guadalentón.

En el Noroeste de la Región, el aviso por lluvias contempla una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en el interior del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se prevén acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En ambas zonas, los avisos estarán activos entre las 14.00 y las 20.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con las máximas localmente en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde.

En la Vega del Segura la Aemet ha emitido un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados, activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.