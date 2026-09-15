Previsión meteorológica para este miércoles, 16 de septiembre: chubascos y tormentas en las sierras del interior

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 16 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a nubosos por la tarde, con probables chubascos y tormentas ocasionales en el interior que pueden ser localmente fuertes en las sierras.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en las sierras del Noroeste, en ascenso o sin cambios en el resto; las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos de componente sur, tendiendo a girar a componente este al final del día. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.