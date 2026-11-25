MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 25 de noviembre, cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas y medias en las sierras del interior, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales.

Las temperaturas mínimas irán localmente en ascenso en el norte de la Región, en descenso o sin cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior, localmente notable en el Noroeste. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras.

En concreto, se esperan 4 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 20 de máxima en Murcia; y 6 de mínima y 14 de máxima en Yecla.