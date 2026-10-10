Previsión meteorológica para este sábado, 10 de octubre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 10 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental, con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.
En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.