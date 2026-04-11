Previsión meteorológica para este sábado, 11 de abril: cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones

MURCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 11 de abril, cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas en ascenso en el interior, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, localmente sin cambios en el Campo de Cartagena. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados en el litoral y en las sierras.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.