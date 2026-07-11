Previsión meteorológica para este sábado, 11 de julio: intervalos nubosos y máximas en descenso

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 11 de julio, cielos con intervalos nubosos y predominio de las nubes bajas en el litoral.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.