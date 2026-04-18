Previsión meteorológica para este sábado, 18 de abril: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 18 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad baja con probables brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.