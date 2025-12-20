Previsión meteorológica para este sábado, 20 de diciembre: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 20 de diciembre, cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas dispersas, tendiendo a abrirse claros por la tarde.

Las temperaturas sin cambios o con ligeros cambios. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.