Previsión meteorológica para este sábado, 27 de junio: cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 27 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, sin descartar chubascos ocasionales acompañados de tormentas.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, con brisas en el litoral.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.