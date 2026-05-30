Previsión meteorológica para este sábado, 30 de mayo: cielos poco nubosos sin descartar chubascos ocasionales

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 30 de mayo, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales.
Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur durante el día.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.