Previsión meteorológica para este viernes, 10 de octubre: aviso naranja en Cartagena por lluvias y amarillo en el resto

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 10 de octubre, cielos cubiertos con chubascos y tormentas generalizados y persistentes, fuertes o muy fuertes, que en el sureste de la región podrían llegar a ser incluso torrenciales.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas en descenso. Los vientos soplarán del norte o nordeste, flojos a moderados en el interior, y moderados a fuertes en el litoral.

La Aemet ha decretado aviso rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón por lluvias desde las 10.00 horas, naranja en el Campo de Cartagena, Mazarrón y Vega del Segura por lluvias y tormentas y amarillo en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por lluvias y tormentas que se extenderán hasta la medianoche.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.