Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 13 de noviembre: temperaturas mínimas en decenso - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 13 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias; nubes bajas y brumas matinales en las sierras del norte de la Región de Murcia.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, al igual que las máximas que también irán en descenso, o bien, se mantendrán sin cambios. Los vientos soplaran flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 9 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 21 de máxima en Yecla.