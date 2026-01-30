Previsión meteorológica para este viernes, 30 de enero: rachas de viento, ocasionalmente muy fuertes en zonas altas

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 30 de enero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles en la mitad norte de la Región al final de la tarde.

La temperaturas irán en descenso. Los vientos soplarán entre moderados y fuertes de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables e intensas en zonas altas.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por viento en el Noroeste y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas a partir de las 16.00 horas.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.