Prisión provisional para el detenido por asaltar y robar una cadena a una mujer de 85 años en Murcia

Archivo - Sucesos.- Detenido un hombre acusado de estafar a una mujer con la promesa de regularizar su situación administrativa - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia tras, supuestamente, arrancar de un fuerte tirón una cadena de oro a una mujer de 85 años cuando accedía al portal de su domicilio junto a su marido, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Murcia, donde el sospechoso abordó presuntamente a la víctima por la espalda y le sustrajo la cadena que llevaba al cuello mediante un fuerte tirón.

Como consecuencia de la violencia empleada, la mujer cayó al suelo y sufrió lesiones de diversa consideración en la cabeza y la espalda.

Tras el robo, el presunto autor emprendió la huida, aunque varios ciudadanos que presenciaron los hechos iniciaron una persecución a pie, lograron alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, alertados a través de una llamada a la Sala CIMACC 091.

Los policías procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de recabar las manifestaciones de la víctima y de los testigos.

Durante el arresto, el hombre ofreció resistencia activa, según las mismas fuentes. El detenido, al que le constan antecedentes por hechos similares cometidos este año, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.