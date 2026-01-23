Prisión provisional para uno de los detenidos por la muerte de un hombre en San Pedro del Pinatar (Murcia)

A los otros dos arrestados, menores de edad, se les ha impuesto la libertad vigilada

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La titular de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de San Javier (Murcia), en funciones de guardia, acordó este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido mayor de edad en relación con la muerte por arma blanca de un hombre en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, el pasado 14 de diciembre.

La jueza ha acordado levantar el secreto de las actuaciones abiertas por un delito de homicidio, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Por otro lado, la titular de la plaza 2 de la sección de Menores del Tribunal de Instancia de Murcia impuso la libertad vigilada para los otros dos detenidos, menores de edad, en relación con los mismos hechos.

La Guardia Civil detuvo este miércoles a estas tres personas como presuntas autoras de un delito de homicidio relacionado con la muerte de un varón por heridas de arma blanca.

El día de los hechos, sobre las 6.00 horas, un viandante alertó al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' de que había encontrado en la calle a un hombre en medio de un charco de sangre. Los sanitarios, a su llegada, sólo pudieron certificar la muerte del varón, de nacionalidad colombiana.

El levantamiento del cadáver, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, se produjo a las 9.00 horas de ese día. El hombre, que no portaba documentación, presentaba una herida compatible con arma blanca.