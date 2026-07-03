La producción industrial sube un 1,7% en mayo en la Región de Murcia, 0,9 puntos más que la media nacional

Vehículos en la cadena de montaje - David Oller - Europa Press

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MADRID/MURCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 1,7% interanual el pasado mes de mayo en la Región Murcia, 0,9 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en la comunidad y encadena tres meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en siete comunidades autónomas y disminuye en otras 10. Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se situaron Extremadura, Navarra y Aragón, con retrocesos del 10,4%, 9,7% y 6,4%, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial en Murcia se ha incrementado un 4,6%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Región un 2,7%, con un descenso del 7,5% en el caso de los duraderos y un 4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 14,2%; los bienes intermedios anotaron un 4,6% más y los de la energía, un 9,1% menos.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el IPI subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril. Con el incremento interanual de mayo, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de ascensos, aunque el de mayo ha sido el más moderado de los tres.

La subida de la producción industrial en mayo fue resultado de los avances registrados en la producción del sector de la energía (+4,7%), bienes intermedios (+3,1%) y bienes de equipo (+0,9%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 7,5% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 4,2%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 3,4% interanual en mayo, tasa 1,1 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también tres meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de mayo el más elevado de los tres.

En términos mensuales (mayo sobre abril) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1,2%, en contraste con el descenso del 0,3% registrado en abril.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 3,8%, mientras que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor recorte (-0,4%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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