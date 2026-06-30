El programa educativo de Cañada Hermosa reúne a más de 5.000 personas en el curso 2025-2026

Visita al complejo medioambiental de Cañada Hermosa (Murcia) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, en Murcia, ha cerrado su programa de visitas educativas del curso 2025-2026 con cerca de 5.100 participantes, según han informado el Ayuntamiento de Murcia.

En la iniciativa han participado 72 centros educativos, con más de 3.280 escolares en visitas presenciales y alrededor de 435 a través de la plataforma digital 'El mundo de Lili'.

A estas cifras se suman 1.381 participantes procedentes de asociaciones vecinales, colectivos sociales y estudiantes universitarios de disciplinas ambientales, entre ellos usuarios de ASSIDO y Fundown.

El programa incluye un itinerario por las instalaciones en el que los visitantes recorren el proceso de tratamiento de residuos, desde la descarga de los camiones hasta la clasificación de materiales mediante maquinaria automatizada.

Durante las visitas, los participantes conocen el funcionamiento de equipos como separadores ópticos y cribas balísticas, así como las instalaciones de secado solar de lodos y la planta de biogás para la generación de energía.

El programa educativo se dirige especialmente a escolares de entre 10 y 12 años y a estudiantes de educación secundaria y universidad en áreas técnicas y ambientales.

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que el programa se retomará en septiembre, tras el periodo estival, e incluirá jornadas de puertas abiertas dirigidas a la ciudadanía.