La programación 'Noches en Familia' llevará este verano más de 100 actividades gratuitas a los jardines de Murcia

Presentación de la programación de 'Noches en Familia' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de 'Noches en Familia' llevará este verano más de 100 actividades gratuitas a parques, jardines y plazas en más de veinte barrios y pedanías de Murcia durante los meses de julio y agosto.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha dado a conocer el programa acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, según ha informado desde el Consistorio.

Las actividades comenzarán el 14 de julio y se prolongarán hasta el 27 de agosto, siempre en horario de 20.30 a 22.00 horas, con propuestas pensadas para todas las edades que combinan ocio, educación ambiental, creatividad y espectáculos al aire libre.

Cada jornada incluirá un completo programa de actividades compuesto por talleres creativos dentro del espacio 'Creamos en Familia', retos y juegos medioambientales bajo la iniciativa 'Guardianes de los Parques', acciones de sensibilización sobre reciclaje y cuidado del entorno con 'Misión Parque Limpio', además de nuevas plantaciones familiares a través de 'Sembrando Futuro', una actividad que permitirá a pequeños y mayores participar de forma activa en la mejora de los espacios verdes del municipio.

La plaza Circular acogerá el acto de clausura el 27 de agosto con un gran espectáculo final.

"Queremos que los parques y jardines de Murcia sigan siendo durante el verano espacios vivos y llenos de actividad. 'Noches en Familia' es una invitación a disfrutar de la ciudad de una forma diferente, aprovechando las noches para compartir tiempo en familia en nuestros espacios públicos", ha señalado Guillén.

CALENDARIO

El calendario arrancará el 14 de julio en la plaza José Antonio Camacho, en Patiño (Ronda Sur), y continuará el 15 de julio en el jardín Bendame Menor, en El Ranero; el 16 de julio en el jardín de las 3 Copas, en La Flota; y el 21 de julio en el jardín del Rocío, en Murcia.

Durante la segunda quincena de julio, las actividades llegarán también al jardín Centrofama, en La Fama, el 22 de julio; al jardín de los Naranjos, en el Infante, el 23 de julio; a la urbanización Joven Futura, en Espinardo, el 28 de julio; al jardín de la Seda, en San Antón, el 29 de julio; y al jardín del Centro Cultural de Guadalupe, el 30 de julio.

La programación continuará en agosto con citas en el jardín de Floridablanca, en El Carmen, el 4 de agosto; el jardín de los Chorletes, en El Palmar, el 5 de agosto; y el parque Tomás y Valiente, en Puente Tocinos, el 6 de agosto.

La segunda parte del mes incluirá actividades en el jardín situado junto al CEIP Maestro Laborda, en Los Dolores, el 11 de agosto; los jardines del Monte Miravete, en Torreagüera, el 12 de agosto; el jardín de La Constitución, en Cabezo de Torres, el 13 de agosto; y el parque infantil junto a la urbanización Montevida, en La Alberca, el 18 de agosto.

El recorrido finalizará con nuevas paradas en los jardines Juan de Borbón Norte, en Churra, el 19 de agosto; el Santuario de Nuestra Señora de La Fuensanta, en Algezares, el 20 de agosto; el jardín Futbolista Jesús Rosagro, en Santiago y Zaraiche, el 25 de agosto; el jardín de Monteazahar, en Beniaján, el 26 de agosto; y la plaza Circular, en Murcia, el 27 de agosto.