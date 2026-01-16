El protocolo IBN SITU garantizará la conservación y el mantenimiento de los restos arqueológicos de Murcia

Archivo - Visitantes en la muralla de la ciudad de Murcia - JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo protocolo municipal IBN-SITU, un plan de actuación preventiva destinada a garantizar la conservación, el mantenimiento y la puesta en valor de todos los restos arqueológicos de propiedad municipal, impulsará el cuidado y conservación de patrimonio histórico con , Así lo ha comunicado la vicealcaldesa y portavoz del Equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, tras su aprobación en la reunión semanal de Junta de Gobierno.

El documento, elaborado de manera conjunta por el Servicio de Patrimonio y el Centro Municipal de Arqueología, con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, cuenta con una partida de 200.000 euros en los Presupuestos de este ejercicio que permitirá actuar de forma constante y planificada sobre los distintos enclaves importantes repartidos por el municipio, tanto en el casco histórico como en las pedanías, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

ACTUACIONES PRECISAS Y RESPETUOSAS

El protocolo establece con precisión qué tipos de trabajos pueden realizarse, cómo deben ejecutarse, qué materiales y técnicas son adecuados y qué perfiles técnicos deben supervisar cada intervención, garantizando siempre el respeto al valor histórico, arqueológico y patrimonial de los restos.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la retirada periódica de basuras y residuos, la eliminación controlada de vegetación y agentes biológicos, la limpieza especializada de grafitis, el control de humedades y sales, pequeñas consolidaciones puntuales para evitar desprendimientos o inestabilidades, así como el mantenimiento de cerramientos, iluminación, señalización, elementos de seguridad y accesibilidad de los espacios expositivos. Todas estas actuaciones estarán supervisadas por arqueólogos, restauradores y técnicos de la edificación, y quedarán registradas mediante informes mensuales y memorias anuales que permitirán evaluar la evolución del estado de conservación de cada enclave.

La puesta en marcha de este protocolo permitirá, además, agilizar los trámites administrativos, ya que muchas de las actuaciones estarán previamente definidas y autorizadas dentro del marco general, lo que reducirá los tiempos de respuesta ante incidencias y mejorará la coordinación entre los servicios municipales y las administraciones competentes en patrimonio.

CUIDADO DEL PATRIMONIO EN MURCIA Y EN SUS PEDANÍAS

El ámbito de actuación de IBN SITU abarca un amplio conjunto de enclaves patrimoniales. En concreto, en el casco histórico, dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, se incluyen los tramos de Muralla de Sagasta exterior, la Muralla de Verónicas y la Muralla de la Ermita del Pilar, así como el Molino de Los Álamos, junto al río Segura, y los restos arqueológicos del Arrabal de la Arrixaca Nueva de San Esteban.

También se contemplan los restos conservados bajo cubierta, como el tramo de Muralla de la Puerta del Zoco, la Muralla de Sagasta interior, el tramo del Palacio Almudí, los restos arqueológicos del patio del Edificio Moneo, la Muralla-Torreón del aparcamiento subterráneo de La Glorieta y el conjunto del Centro de Interpretación de la Muralla de Santa Eulalia, que integra muralla y necrópolis.

En las pedanías, dentro del ámbito del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, el protocolo incluye el Santuario Ibérico de La Luz, en La Alberca; la Torre del Batán, en Zarandona; y los restos arqueológicos del ámbito de Joven Futura, en Espinardo, actualmente protegidos mediante cubrición de tierras. Todos estos espacios forman parte del patrimonio municipal y se encuentran integrados en entornos urbanos, rurales o de huerta, muchos de ellos visitables o visibles para la ciudadanía.