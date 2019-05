PSOE, CS y Podemos reclaman "aniquilar" las brechas y luchar contra la desigualdad, el principal problema de Murcia

Publicado 10/05/2019 14:28:10 CET

PSOE y Podemos piden a Cs que se deje argumentario PP y Franco replica que han sido leales institucionalmente y no han gestionado estos 4 años

La desigualdad ha centrado parte del primer debate que han protagonizado los candidatos de PSOE, Cs y Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, Isabel Franco y Óscar Urralburu, quienes han coincidido en la necesidad de "aniquilar" las brechas y eliminar la desigualdad, el "principal" problema que tiene la Región.

Durante el debate, organizado por la Cadena Ser, PSOE y Podemos han pedido a la candidata de Cs que "se deje el argumentario del PP", a lo que ésta ha replicado que han sido leales "institucionalmente" y no han gestionado estos 4 años, por lo que ha aconsejado a Conesa y Urralburu que tomen zumo de naranja para "aclarar las ideas y que no le tiemblen las piernas".

Podemos ha lanzado el guante a Conesa, a quien le ha dicho que "es posible un futuro progresista, estamos dispuestos a alcanzar ese acuerdo", y le ha preguntado "si el PSOE lo está".

Conesa ha asegurado que su objetivo es conseguir una Región en la que "nadie se quede atrás y sacarla de la lista de las 20 de la UE con mayor riesgo de pobreza y exclusión social".

Desde Ciudadanos, Franco ha confesado que quiere ser presidenta de la Comunidad para abrir "ventanas y puertas, que entre la brisa del sentido común" y Urralburu, por su parte, ha defendido "frenar la privatización en las políticas públicas y que se devuelva la dignidad a lo público".

En la línea de reprochar la labor desempeñada por los 'populares' estos años, Urralburu ha dicho que la clave es que "somos más pobres y desiguales" y ha culpado a Cs de ser responsable "del fiasco de las políticas sociales del PP, porque no habéis planteado alternativa y queremos soluciones reales", a lo que Franco ha preguntado quién se levantó del Pacto Regional contra la Violencia de Género, en alusión a la formación morada.

En materia de igualdad, Ciudadanos apuesta porque la mujer tenga acceso a un empleo, porque "las brechas hay que aniquilarlas todas y no se puede padecer una desigualdad, sumada a la de género"; y por eso "somos el partido de la igualdad", ha defendido.

Conesa ha llamado a erradicar la violencia de género y ha anunciado que hará "una ley de igualdad salarial para que la Región deje de estar a la cabeza en desigualdad".

En esta parte del debate, Urralburu ha pedido a la formación naranja que "asuma el desastre presupuestario de estos años", a lo que Franco ha replicado que el problema que tiene la Región es de "ejecución, aquí no se ha gestionado".

Todos ellos han expresado su defensa por el colectivo de mayores, un asunto que Urralburu considera que es un problema "estructural" debido a la falta de plazas de residencia; una política en la que tanto PP como CS "han fracasado".

Desde el PSOE, Conesa ha pedido la colaboración de todos los ayuntamientos para poner en marcha esas plazas de residencia, independientemente del color de los consistorios.

Franco, por su parte, apuesta por "trabajar sobre la Ley de Dependencia, el colectivo el LGBTI, darles visibilidad, sobre los sin techos con el programa First Housing y desarrollar la ayuda de 1.400 euros anuales a las familias con hijos".

CS NO APOYARÁ UN AUMENTO DE IMPUESTOS

Ciudadanos ha dejado clara su postura de no apoyar un incremento de los impuestos, como el anunciado por los socialistas, y considera que es un "fraude" a los votantes.

Urralburu, por su parte, lamenta que sean los ricos de la Región los que se beneficien de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y Conesa señala la necesidad de cuadrar las cuentas y centrarse en el "principal" problema que tiene la Región, la "desigualdad".

"Vamos a tener esa ambición de Región", ha dicho Conesa, interrumpido por Isabel Franco, de Ciudadanos, que ha confesado que le gusta oír decir eso.

Conesa ha vuelto a tender la mano al resto de partidos, a los que plantea otro pacto, esta vez en la línea de la economía murciana y sostenibilidad frente al modelo de PP, de crear "trabajadores pobres, ya que no podemos pasar del ladrillo a las cañas, hay que diversificar la economía y hacer que la ciencia y el medio ambiente sean los ejes de nuestro crecimiento".

Franco ha celebrado que la palabra igualdad "emane a otros sectores del debate", ya que al final es "independencia y la independencia viene por trabajo y el trabajo viene, en muchos casos, por formación".

Y es que, critica, "no puede ser que empresas lleven dos años intentando poner en marcha un proyecto y no puedan por la burocracia". En este punto, Urralburu ha advertido que la economía regional "ha llegado a su tope" y dice que "no habrá transformación del modelo productivo sin la transformación del modelo energético".

En materia de infraestructuras, Conesa ha hecho otro ofrecimiento a Cs y Podemos para "negociar y apoyar la forma de solicitar y gestionarlas a nivel nacional".

Sin embargo, Franco ha recordado al PSOE que no ha mencionado el trasvase Tajo-Segura, ni el Puerto de Cartagena, "uno de los más rentables de España, así como el AVE soterrado y Corredor Mediterráneo".

Urralburu ha criticado que Ciudadanos haga el mismo argumentario que los 'populares' y ha manifestado que las infraestructuras "se tienen que convertir en un elemento de vertebración territorial y hace falta planificación y crear vías de cercanías, puesto que la calidad que tienen son del tercer mundo".

En este punto, el PSOE propone un plan de choque trabajando con los municipios y ha pedido también a la candidata de Cs que se deje el argumentario del PP, ya que la colaboración ha sido un "fiasco", dado que "no ha salido nada de las infraestructuras que conveniaron en los presupuestos".

En clave hídrica, Conesa ha replicado a Franco que en ningún documento del PSOE "se ha puesto en duda la existencia del trasvase" y que con los socialistas "nunca ha faltado agua en esta Región". Propone reducir el coste del agua desalada"; sin embargo Ciudadanos recuerda el coste de la desalación.

Podemos, por su parte, plantea un banco público del agua para que se distribuya donde hace falta y propone la energía fotovoltaica para "abaratar" el precio del agua y una revisión de los regadíos ilegales.

Conesa propone un gran pacto regional por la educación, así como una sanidad pública "digna", haciendo sostenible las cuentas; Urralburu defiende una educación y sanidad "pública" y gratuita y eliminar copagos; y Franco apuesta por la "sensibilidad e igualdad" en materia sanitaria y educativa y auditar el Servicio Murciano de Salud (SMS).

PACTOS

En materia de regeneración y pactos, Urralburu ha indicado que ha faltado voluntad por parte del Gobierno y Ciudadanos en esta materia, ha defendido políticas de transparencia, terminar con los privilegios de los políticos y que la Administración tenga paredes de cristal.

Así ha asegurado que el modelo del PP y Ciudadanos es un modelo de degeneración y pasado. Por alusión, Franco ha defendido que Cs "es el partido de la regeneración y del cambio". En este sentido, Conesa ha defendido la "urgencia" de un cambio de gobierno "para defender los intereses de la Región".

En el minuto de oro, Franco ha comparado "el estar embarazada de ocho meses, sin manual perfecto, y ante una situación de incertidumbre, así como el sentimiento de entrega y amor hacia su hija Maribel, con el proyecto de Cs y ha defendido que Cs sale a ganar estas elecciones, "mejor solo que mal acompañado".

Urralburu, que ha sostenido que lo más "útil" es votar a Podemos, ha manifestado que "la gente está cansada de 25 años del PP", la clave, ha declarado, "es si vamos a seguir cometiendo los mismos errores o afrontamos ese cambio", que "es posible".

Conesa ha hablado de "ansia de cambio". "La alternativa seria, solvente y que necesita esta Región después de 28 años, es el PSOE", dice.