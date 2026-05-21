El PSOE exige la comparecencia de López Miras en la Asamblea Regional por la 'trama de las prótesis'

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha exigido al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que comparezca ante la Asamblea Regional "de inmediato", tal y como pidió el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, para dar explicaciones sobre la conocida como 'trama de las prótesis'.

"No solo se ha hecho caja con la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, sino que han puesto en riesgo la vida de los pacientes. Estamos hablando de unos hechos gravísimos. López Miras tiene que dar explicaciones de inmediato. Deben asumirse responsabilidades políticas", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, según han informado desde el partido.

Este miércoles la Policía Nacional dió a conocer la detención de once personas relacionadas con este fraude imputándoles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

El presunto entramado criminal habría iniciado su actividad introduciendo datos falsos en el sistema contable con el objetivo de justificar la utilización de productos sanitarios no autorizados, que no estaban incluidos en el catálogo único oficial. Estos productos se adquirían a precios de compra muy elevados, mientras se dejaban de emplear otros artículos sí homologados y de menor coste.

Según las investigaciones, se han detectado al menos una treintena de productos no autorizados que habrían sido facturados de forma fraudulenta, entre ellos prótesis vasculares y diverso material sanitario.

"Además, la mayor parte del fraude se estaría llevando a cabo en las operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados privados, lo que demuestra la falta de control mientras otros hacían negocio", ha apuntado Fernández.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha insistido en que "es necesario y urgente que se depuren responsabilidades políticas. Hay un responsable de esta situación y López Miras debe dar explicaciones de inmediato en la Asamblea Regional".