El PSRM exige el pago de las ayudas del Bono de Alquiler Joven y la dimisión del consejero

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega, ha exigido este viernes la dimisión del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, "por bloquear las ayudas del Bono Alquiler Joven, cuyos solicitantes han estado más de dos años esperando que la administración regional les ingrese los fondos que ha destinado para ellos el Gobierno de España".

Así, Ortega ha pedido al consejero de Fomento "que pague las ayudas del Bono Alquiler Joven a quienes cumplan los requisitos" y ha señalado que los jóvenes de la Región de Murcia "llevan más de dos años esperando respuesta a estas solicitudes" y ha denunciado que "han gastado ahorros para independizarse y López Miras ha dejado tirados".

"Los jóvenes de la Región de Murcia están sufriendo directamente las consecuencias de la falta de gestión de López Miras. La comunidad es la responsable de la gestión y pago de estas ayudas. Y, por tanto, de los retrasos", ha añadido.

El diputado socialista ha señalado que todas las ayudas del Bono Alquiler Joven están financiadas por el Gobierno central que ha transferido un total de 26'5 millones de euros a la Región de Murcia entre 2022 y 2024, "mientras que el Gobierno regional no ha aportado ni un euro para este concepto".

Ortega ha explicado que los solicitantes han realizado varias protestas "después de que a finales del pasado año no hubieran recibido ni un 5% de los fondos transferidos, mientras otras Comunidades Autónomas ya habían llegado al 100% y estaban reclamando nuevas convocatorias para poder seguir ayudando a los jóvenes a emanciparse".

"En los últimos tres años, el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia 26'5 millones de euros para el Bono Alquiler Joven. Además, acaba de aprobar más fondos para él y transferirá otros 8'8 millones de euros para los jóvenes de la Región correspondientes a 2025. El Gobierno de España ha enviado fondos a la Región de Murcia y seguirá enviando", ha aseverado el diputado socialista.

"El PP de López Miras ha intentado generar un problema no pagando el Bono para ahora anunciar una ayuda que llevan ocho años sin poner. Da vergüenza lo que están demostrando", ha lamentado.

"Al PP le tenemos que agradecer un aval joven que no llega a los jóvenes y bloquear el Bono al Alquiler. Es de psicópata político, denegarle las ayudas a gente que cuenta con ese dinero y decir que ahora van a sacar otras", ha criticado. Así, el socialista ha insistido en que "se paguen todos los Bonos que cumplen los requisitos, que después saque las ayudas que quiera y que, por último, el consejero de Fomento se vaya a su casa por incapacidad manifiesta".

"Exigimos al Gobierno regional que cumpla con su responsabilidad. Pedimos que complemente los fondos del Gobierno de España para que todos los jóvenes que cumplen los requisitos reciban el Bono", ha detallado.

"En la Región de Murcia tenemos un problema de vivienda más grave que en el resto del país porque López Miras está más preocupado de su sillón en San Esteban que de la vivienda", ha concluido el diputado socialista en la Asamblea Regional.