Los Puntos de Encuentro Familiar VioGén de la Región, referente nacional en la atención a las víctimas

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante una visita al PEF Viogén de Murcia (imagen de archivo). - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Puntos de Encuentro Familiar VioGén de la Región (PEF VioGén), destacan a nivel nacional como un referente en la atención de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.

Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, que se refiere a estos recursos como espacios pioneros en todo el país desde 2015, señalando que se trata de un modelo consolidado que permite supervisar de forma especializada los regímenes de visitas en los casos de violencia hacia la mujer.

Además, el documento hace referencia al ejemplo que suponen estos PEF VioGén respecto al resto de puntos de encuentro familiar del territorio nacional por facilitar las visitas supervisadas.

También destaca estos recursos la Memoria de la Fiscalía General de la Región de Murcia 2025, que indica un funcionamiento impecable y éxito en el trabajo llevado a cabo, con la colaboración de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y de los ayuntamientos donde se encuentran ubicados estos puntos, Murcia, Lorca, Cartagena y Caravaca de la Cruz.

La Memoria los califica como un elemento imprescindible en la red de recursos para atender a las víctimas, así como en el seguimiento de las visitas tuteladas. Y es que, la Región de Murcia fue la primera comunidad que puso en marcha este recurso, gestionado por la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia y coordinado por la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género.

En lo que llevamos de año, estos puntos de encuentro de la Región han atendido a 159 niños y niñas y a 109 familias, mientras que en el mismo periodo de 2025 atendieron a 125 menores y a 90 familias. El número de intervenciones se ha reducido respecto al año pasado, ya que se han contabilizado 3.684 desde enero de 2026, 153 menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Estos espacios seguros permiten garantizar el bienestar físico y emocional, tanto de los menores como de sus madres, durante las visitas tuteladas. Además, la Comunidad pone a su disposición asesoramiento psicosocial, jurídico y educativo mediante profesionales especializados.

Un servicio que presta, en cada uno de los puntos, un equipo de profesionales formado por dos abogados, dos trabajadoras sociales, una educadora social y una pedagoga.