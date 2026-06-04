Rebajan a nivel 1 el incendio forestal de Los Garres (Murcia) ante su evolución favorable

Vista aérea de la zona del incendio de Los Garres (Murcia) - CARM

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Región ha rebajado a nivel 1 el incendio forestal declarado el pasado martes en el espacio natural protegido Carrascoy-El Valle, en Los Garres (Murcia).

Según la comunicación emitida por el jefe de Operaciones a las 8.31 horas de este jueves, el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales ha pasado de Situación 2 a Situación 1, según ha informado la Comunidad.

Este cambio, que responde a la evolución favorable de la emergencia, ha sido remitido a la Delegación del Gobierno en la Región y a la Alcaldía de Murcia.