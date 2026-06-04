Rebajan a nivel 1 el incendio forestal de Los Garres (Murcia) ante su evolución favorable

Vista aérea de la zona del incendio de Los Garres (Murcia)
Vista aérea de la zona del incendio de Los Garres (Murcia) - CARM
Europa Press Murcia
Actualizado: jueves, 4 junio 2026 10:20
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MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Región ha rebajado a nivel 1 el incendio forestal declarado el pasado martes en el espacio natural protegido Carrascoy-El Valle, en Los Garres (Murcia).

Según la comunicación emitida por el jefe de Operaciones a las 8.31 horas de este jueves, el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales ha pasado de Situación 2 a Situación 1, según ha informado la Comunidad.

Este cambio, que responde a la evolución favorable de la emergencia, ha sido remitido a la Delegación del Gobierno en la Región y a la Alcaldía de Murcia.

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