Rebeca Pérez ya es la primera alcaldesa de la historia de Murcia

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -
Murcia tiene desde este viernes nueva alcaldesa. Rebeca Pérez se ha convertido en la primera regidora de la capital de la Región de Murcia tras ser elegida en un Pleno extraordinario en el que ha sido la única candidata.
Pérez ha ganado la votación con 15 votos a favor y 14 en blanco, puesto que ninguno de los Grupos Municipales ha presentado candidatos.
Durante su primera intervención ha afirmado que su comparecencia en el Pleno estaba marcada por la "emoción y la conciencia de responsabilidad" y se ha señalado como objetivo "construir un futuro que debe ofrecer oportunidades, bienestar y calidad de vida".
El portavoz de Vox, Luis Gestoso, ha querido recordar al alcalde José Ballesta en su turno de palabra como "un gran alcalde y una gran persona". "Habrá tiempo de hablar del Ayuntamiento, hoy no es el momento", ha valorado Gestoso quien se ha ofrecido a Pérez "para todo aquello en lo que podamos ayudar".
El socialista Ginés Ruiz Macía, cuyo grupo tampoco ha presentado candidato, sí ha aprovechado su tiempo de intervención para reclamar a la nueva alcaldesa "proyectos que, además de anunciarse, se ejecuten". Así, ha pedido actuaciones en pedanías, vivienda, transporte público, colegios, calidad del aire.
TOMA DE POSESIÓN PEDRO LUIS BALIBREA
Al comienzo de este Pleno extraordinario ha tomado posesión de su acta como concejal Pedro Luis Balibrea que ocupa este lugar al quedar vacante tras pasar Rebeca Pérez a ocupar la Alcaldía.
Balibrea ha jurado su cargo tras lo que ha sido felicitado por la alcaldesa.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)