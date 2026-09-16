Red.Es moviliza 6,2 millones para impulsar tres proyectos de ciudades inteligentes en la Región de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, movilizará más de 6,2 millones de euros en la Región de Murcia para impulsar tres proyectos de ciudades inteligentes promovidos por los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Santomera, en el marco del programa RedCyTI.

La aportación de Red.es ascenderá a 3,7 millones de euros, el 60% del presupuesto de las tres iniciativas, mientras que el resto será aportado por las entidades locales. En concreto, el presupuesto de los proyectos asciende a 2,25 millones de euros en Murcia, 1,69 millones en Cartagena y 2,26 millones en Santomera, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cartagena, denominado 'Hub de Innovación Urbana-Espacio Dato', contará con un presupuesto de 1.696.238,50 euros y estará especializado en los ámbitos de la defensa, la seguridad y el sector naval. La iniciativa plantea la creación de una infraestructura tecnológica orientada a transformar los activos digitales existentes en actividad económica, experimentación y desarrollo de soluciones de carácter dual, según la información de Red.es.

En el caso de Murcia, el proyecto 'Murcia Acelera', con un presupuesto de 2.250.822,09 euros, busca reducir los costes derivados de la espera administrativa, la incertidumbre regulatoria y las subsanaciones mediante la conversión de datos, normativa y cartografía municipal en una infraestructura pública reutilizable.

Por su parte, Santomera desarrollará el 'Hub Municipal de Inteligencia Artificial y Gemelo Digital Económico', con un presupuesto de 2.259.790 euros, orientado a facilitar a las pequeñas y medianas empresas locales el acceso a capacidades avanzadas de inteligencia artificial y experimentación sin necesidad de realizar una inversión propia.

Los proyectos seleccionados tienen como objetivo crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y servicios asociados que permitan probar y desarrollar tecnologías aplicadas a sectores estratégicos, así como fomentar espacios de innovación y fortalecer los ecosistemas económicos locales y regionales.

Entre las actuaciones previstas en el programa se encuentran espacios de prueba o sandboxes para sectores como la movilidad y el transporte, laboratorios urbanos de innovación y tecnologías aplicadas a ámbitos como la agricultura, la pesca, la ganadería o la energía.

Los proyectos han sido seleccionados atendiendo, entre otros criterios, a su grado de madurez digital, el impacto previsto en el desarrollo económico local y su sostenibilidad. Las ayudas serán licitadas y ejecutadas por Red.es.

El programa RedCyTI tiene como objetivo impulsar la digitalización de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento en las ciudades y territorios, dentro de la dimensión de la denominada Smart Economy de las iniciativas de ciudades inteligentes.