Una reflexión sobre la vocación a la hora de elegir carrera marca el inicio de la PAU para 7.841 estudiantes en Murcia

Alumnos comienzan la PAU 2026 en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, a 2 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). Más de 7.000 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior comienzan hoy las Pruebas d - DIMA - Europa Press

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una reflexión sobre la vocación y la incertidumbre a la hora de elegir carrera universitaria ha marcado el inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para los 7.841 estudiantes que han comenzado este martes los exámenes en la Región de Murcia.

El examen de Lengua Castellana y Literatura ha abierto la convocatoria ordinaria de junio con una prueba estructurada en tres bloques diferenciados --Comunicación Escrita, Reflexión sobre la Lengua y Educación Literaria-- que ha combinado el análisis conceptual con la evaluación de los clásicos del currículo.

En el bloque I, valorado con cuatro puntos, los alumnos se han enfrentado a un extracto del artículo 'Mejor vivir los errores propios que los sueños de los demás', del periodista José Luis Sastre, centrado en la presión juvenil ante las salidas laborales y la defensa de la motivación personal frente a los desencantos.

Los aspirantes han tenido que extraer el tema principal, redactar un texto de opinión propio de entre 20 y 25 líneas a partir de la tesis del fragmento y justificar los mecanismos de adecuación textual así como las funciones del lenguaje predominantes.

Por su parte, el bloque II, dotado con tres puntos, ha medido la destreza gramatical de los estudiantes. En el apartado de sintaxis, se ha propuesto para su análisis y descripción funcional la oración compleja: 'Las hijas de mi amiga Carmen, que son mellizas, ven felices películas clásicas en su casa'.

La sección de cohesión ha permitido elegir entre identificar campos semánticos y anáforas, o profundizar en campos léxico-asociativos y marcas de deixis dentro del texto principal.

Finalmente, el bloque III ha completado los tres puntos restantes de la calificación con una doble opción basada en las lecturas obligatorias del curso.

La primera opción ha rescatado un tenso fragmento teatral de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, protagonizado por el estallido y los deseos de libertad del personaje de María Josefa.

Como alternativa, la segunda opción ha planteado un pasaje narrativo de 'Nada', de Carmen Laforet, enfocado en las vivencias y paseos de Andrea por Barcelona junto a las asfixiantes dinámicas de su tía Angustias.

En ambas opciones, los alumnos debían contextualizar la obra, identificar sus temas principales y analizar sus rasgos formales y de género.