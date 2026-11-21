Agentes medioambientales durante la formación - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad refuerza la preparación de los agentes medioambientales y de los agentes forestales de la Región de Murcia en el manejo de armas reglamentarias y la respuesta ante situaciones de emergencia. Para ello, la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha desarrollado durante los meses de octubre y noviembre dos acciones formativas que suman un centenar de plazas.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, destacó que "la formación continua y especializada es fundamental para que los empleados públicos cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias para afrontar situaciones complejas. Además, la colaboración entre los distintos servicios y cuerpos profesionales permite mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias".

En el ámbito de la seguridad, la Efiap ha organizado, en colaboración con el Servicio de Defensa del Medio Natural de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, la segunda edición consecutiva del curso 'Manejo de armas para el Cuerpo de Agentes Medioambientales. Armas reglamentarias y armas para la gestión de fauna silvestre', en el que han participado 50 profesionales distribuidos en dos ediciones.

La formación, que combina contenidos teóricos sobre seguridad, normativa y uso responsable de armas de fuego con prácticas realizadas en el campo de tiro Antonio Martínez, ha tenido como equipo docente a profesionales de la Policía Local y la Guardia Civil.

Los agentes medioambientales, reconocidos como agentes de la autoridad y cuerpo armado de naturaleza civil, desarrollan funciones de vigilancia, inspección y protección de los espacios naturales, por lo que resulta esencial disponer de una formación continua que garantice una actuación eficaz y segura.

FORMACIÓN PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN ANTE EMERGENCIAS

La Efiap ha desarrollado el curso 'Formación básica sobre los planes de emergencias de la Región de Murcia. Aspectos organizativos relativos a la integración de los técnicos de extinción y agentes medioambientales', dirigido a ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes medioambientales y agentes forestales.

Esta actividad, también desarrollada en dos ediciones, ha permitido a medio centenar de participantes actualizar sus conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento de los distintos planes de emergencia regionales, así como sobre la coordinación de los recursos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática en este tipo de situaciones.

El programa ha contado con la participación de especialistas de los servicios de Protección Civil, de la Sección de Planificación de Emergencias de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y del Servicio de Defensa del Medio Natural, que han aportado una visión práctica y multidisciplinar sobre la gestión de emergencias y la coordinación interadministrativa.