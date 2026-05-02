La Región conmemora el Día de Europa con la celebración de diversos actos desde este lunes

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia conmemorará el Día de Europa, que se celebra el próximo sábado 9 de mayo, con la organización de diversos actos de carácter cultural e institucional dirigidos a profundizar en el conocimiento sobre Europa y sus instituciones.

La programación comienza el lunes, a las 18.00 horas, cuando tendrá lugar la entrega de premios de la XXIV edición del concurso 'Mi pueblo, Europa', dirigido a estudiantes de Educación Infantil y Primaria con el objetivo de sensibilizar a los más jóvenes sobre Europa.

Los dibujos ganadores se utilizaron para confeccionar el calendario 2026. El acto, organizado por Europe Direct Región de Murcia, se celebrará en el Archivo Regional. Posteriormente, a las 19.30 horas, la Filmoteca Regional acogerá la proyección de 'Sorda', la película dirigida por Eva Libertad, ganadora del Premio LUX 2026 del Parlamento Europeo.

La sesión contará con una charla previa en la que participará parte del equipo de la película y a continuación se proyectará el film. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Las Jornadas Regionales 'eTwinning' reunirán el jueves a más de 200 docentes con el fin de promover la calidad educativa y la internacionalización a través de esta iniciativa europea, mediante una agenda de actividades, visitas y ponencias.

El viernes, víspera del Día de Europa, será el acto institucional conjunto de la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia con el izado de la bandera de la Unión Europea en la Glorieta y la lectura de un manifiesto por parte de docentes y alumnos de un centro educativo.

El mismo día se celebrará un Pleno Joven Europeo en el que participarán las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. El lugar elegido es el Centro Cultural García Alix, de Murcia, y dará comienzo a las 10.00 horas.

Los centros que intervendrán son las escuelas embajadoras CES Vega Media (Alguazas), IES El Carmen (Murcia), IES Luis Manzanares (Torre Pacheco), Cooperativa de Enseñanza Samaniego (Alcantarilla) y la escuelas mentoras IES Sanje (Alcantarilla) y colegio Miralmonte (Cartagena).

Los alumnos mantendrán un diálogo directo con los eurodiputados de la Región sobre cuestiones europeas de actualidad. Las actividades concluirán con la edición especial del programa 'El pinchazo', de la televisión autonómica, en el que los estudiantes de las escuelas embajadoras pondrán a prueba sus conocimientos sobre la Unión Europea.

Al finalizar la emisión se dará a conocer qué representantes de los centros educativos viajarán a Bruselas para visitar el Parlamento Europeo y las instituciones europeas.