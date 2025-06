La Región de Murcia avanza hacia una planificación eólica más sostenible con el impulso del proyecto europeo Biowind

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad sigue dando pasos firmes hacia un modelo energético más respetuoso con el entorno natural y socialmente consensuado. En este contexto, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, celebró recientemente la cuarta reunión del grupo de trabajo regional del proyecto europeo Biowind, centrado en la mejora de la planificación ambiental y aceptación social de la energía eólica.

El proyecto Biowind ('Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community-based planning') está cofinanciado por el programa Interreg Europe y tiene como finalidad principal facilitar un desarrollo eólico ambientalmente responsable y socialmente aceptado en las regiones participantes.

La iniciativa busca alinear las políticas públicas con los retos de conservación de la biodiversidad y, al mismo tiempo, mejorar la aceptación social e impulsar la participación activa de las comunidades locales en los procesos de planificación energética.

La reunión celebrada en Murcia congregó a representantes institucionales y agentes clave del ámbito energético, ambiental y social. En el encuentro se abordó el proceso de mejora del instrumento político objeto de actuación regional: el Programa Operativo FEDER 2021-2027.

Este programa constituye una de las herramientas estratégicas de financiación europea para el desarrollo regional, y su armonía con los objetivos de sostenibilidad energética es una prioridad para el Gobierno autonómico. Durante la jornada se presentaron y debatieron las principales recomendaciones políticas surgidas a raíz de los trabajos de Biowind.

Entre ellas se abordaron la mejora de los sistemas de gestión ambiental en zonas con instalaciones eólicas, así como el fomento de la participación ciudadana desde fases tempranas de la planificación de nuevos parques eólicos.

Asimismo, se compartieron estrategias para el desmantelamiento sostenible de turbinas al final de su vida útil, con el objetivo de minimizar su impacto ecológico. Igualmente, se expusieron ejemplos de buenas prácticas aplicadas en otros países europeos, como el modelo finlandés de participación vecinal en proyectos energéticos, que demuestran altos niveles de aceptación social.

PRÓXIMA FASE

Uno de los temas centrales de la jornada fue la próxima participación del grupo de trabajo regional en la actividad de revisión entre pares (Peer Review), programada para el último trimestre de este año. Esta fase permitirá contrastar los avances y enfoques de cada región participante como parte del proceso de aprendizaje compartido que caracteriza a Biowind.

El enfoque colaborativo del proyecto pone el acento en reforzar la dimensión social y ecológica del despliegue de energías renovables. Biowind ofrece un espacio para el intercambio de experiencias entre territorios europeos, en el que la Región de Murcia contribuye con su experiencia en gobernanza ambiental y transición energética.

Con iniciativas como esta, el Gobierno regional "reafirma su compromiso con la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático, al tiempo que promueve una transición energética que tenga en cuenta las sensibilidades locales y los valores ambientales del territorio", destacan desde la CARM.

"La participación activa en Biowind permite avanzar hacia un modelo de desarrollo energético que no solo cumpla con los objetivos europeos de reducción de emisiones, sino que también esté integrado en el contexto social y ambiental de cada comunidad. Esta visión equilibrada constituye uno de los pilares del modelo de sostenibilidad que impulsa la Región de Murcia", añaden.