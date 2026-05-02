La Región de Murcia estará este domingo en alerta amarilla por lluvias y tormentas

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín de fenómenos adversos de nivel amarillo, por lluvias y tormentas, que afectará a diversos puntos de la Región de Murcia durante la jornada de mañana, domingo 3 de mayo.

Según los datos técnicos actualizados, se prevé una situación de inestabilidad atmosférica que dejará precipitaciones y actividad eléctrica significativa en áreas del litoral y del interior. Este aviso tiene una validez que se extiende hasta la medianoche del lunes, con una probabilidad de ocurrencia estimada entre el 40 y el 70 por ciento para los fenómenos descritos.

En primer lugar, las zonas del Campo de Cartagena y Mazarrón deberán extremar la precaución desde las 4.00 horas de la madrugada hasta el mediodía del domingo. En esta franja horaria se esperan lluvias que podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas que, de manera puntual, podrían presentar una intensidad superior a la prevista e incluso ir asociadas a la caída de granizo.

Por otro lado, el aviso se trasladará a la zona del Altiplano durante la segunda mitad del día. En esta comarca, el riesgo por lluvias y tormentas comenzará a las 16.00 horas del domingo y se mantendrá activo hasta las 00.00 horas del lunes. Al igual que en el litoral, se prevén acumulaciones de agua de 15 litros en una hora y la formación de tormentas fuertes que también podrían descargar granizo de forma localizada.