La Región de Murcia gana más de 23.000 afiliados a la Seguridad Social en el último año

Archivo - Una persona trabaja en un bar. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en la Región de Murcia ganó una media de 23.424 cotizantes en septiembre respecto al mismo mes del año anterior anterior (+3,51%), hasta sumar 691.632 afiliados, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al dato mensual, el sistema restó en la Región 1.482 afiliados, lo que representa un descenso del 0,21%.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en el noveno mes de 2026, 583.902 pertenecían al régimen general; 106.584 al régimen de autónomos; 1.146 a trabajadores del mar y ninguno a minería y carbón.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 78.396 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 9.804, y el general, con 495.703.