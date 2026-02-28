La Región de Murcia ofrece a las personas ciegas el acceso autónomo al Documento de Instrucciones Previas

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el delegado territorial de la ONCE en la Región, Juan Carlos Morejón, conocen los detalles del protocolo de accesibilidad que permite a las personas con discapacidad visual formalizar su DIP - CARM

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad pone a disposición de las personas con discapacidad visual de la Región de Murcia un servicio para que puedan formalizar su Documento de Instrucciones Previas (DIP), comúnmente conocido como testamento vital, de forma totalmente independiente y confidencial.

Gracias a la colaboración entre la Consejería de Salud y la ONCE, las personas ciegas pueden acceder a este trámite en braille o mediante software de lectura, garantizando la privacidad de sus últimas voluntades.

La jefa del Departamento de Servicios Sociales para Personas Afiliados de la ONCE en Murcia, Nuria Vidal, ha explicado que estos usuarios disponen desde 2024 de dos procedimientos específicos para evitar la dependencia de terceras personas en un trámite de alta confidencialidad.

Por un lado, la vía digital permite que el documento sea totalmente compatible con revisores de pantalla como 'Jaws', que la ONCE facilita de forma gratuita. Al tratarse de un archivo Word diseñado "desde la base" para ser accesible y editable, cualquier usuario puede cumplimentarlo en la Sede Electrónica de la Consejería de Salud sin ayuda de terceros.

Por otro lado, existe una modalidad física para quienes prefieren el código de lectoescritura Braille. La ONCE ha colaborado en la transcripción de estos documentos, impresos en "papel caña", que están a disposición de los usuarios en las dependencias de Salud. Los ciudadanos pueden leerlo físicamente y rellenarlo utilizando una máquina Perkins, con la misma privacidad que cualquier otro ciudadano.

Respecto a la validez administrativa, Vidal ha indicado que la ONCE, a través de su Unidad de Adaptación Documental, se encarga de transcribir a tinta el documento rellenado en Braille. Este proceso se realiza bajo un protocolo de seguridad y canales confidenciales para que la Consejería de Salud pueda registrarlo oficialmente.

"Lo que queremos garantizar es la autonomía; no es lo mismo pedir un certificado de discapacidad que manifestar tus últimas voluntades, es algo muy delicado para cualquier ciudadano", ha subrayado Vidal, que ha destacado que contar con canales de acceso autónomos no es solo una cuestión de comodidad, sino una garantía de derechos para las personas ciegas.

INCREMENTO DEL DIP EN LA REGIÓN

La implementación de estas herramientas de accesibilidad se enmarca en un contexto de crecimiento de este registro en la comunidad autónoma, que ya suma un total de 7.939 documentos activos.

Los datos estadísticos reflejan que el 62% de los ciudadanos que ha formalizado sus instrucciones son mujeres, frente al 38% de hombres, con una media de edad que se sitúa mayoritariamente entre los 50 y los 79 años.

Solo durante el último ejercicio se han tramitado 810 nuevas peticiones, lo que consolida una tendencia al alza en la planificación del proyecto vital por parte de la ciudadanía murciana.

En cuanto a las preferencias registradas en los documentos, el 99,5% de los otorgantes especifica los cuidados y tratamientos que desea recibir, el 90% detalla el destino de su cuerpo y el 67% se pronuncia sobre la donación de órganos y tejidos. Asimismo, el 70% de los inscritos en el último año ha manifestado su voluntad respecto a la prestación de ayuda para morir.

Siete de cada 10 trámites se formalizan ante un funcionario del Registro, aunque también se mantienen las opciones de realizarlo ante notario o ante tres testigos.

El sistema permite que, ante cualquier circunstancia clínica que impida al paciente comunicar su voluntad personalmente, el equipo médico pueda consultar y respetar de forma inmediata las instrucciones registradas, garantizando así la seguridad jurídica y asistencial en todo el territorio español.

DÓNDE SOLICITARLO

El documento se puede descargar en 'https://www.murciasalud.es/web/registro-murciano-de-instrucc...'. Debe ser cumplimentado y formalizado en el registro específico, en el centro de referencia sanitaria del ciudadano ante tres testigos o ante notario.

Una vez realizada la inscripción en el Registro de Instrucciones Previas, se pasa a formar parte de una base de datos telemática nacional a disposición de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

El Registro de Instrucciones Previas de la Región de Murcia se encuentra en la calle Pinares de Murcia y ofrece atención sanitaria personalizada para realizar estos trámites. Se puede solicitar cita previa a través de internet --'https://citaprevia-salud.carm.es'-- o por teléfono, en '968 362 000' y '012'.