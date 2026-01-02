La Región de Murcia registra la segunda mayor estancia media en apartamentos turísticos en noviembre

Archivo - Varias personas caminan por una céntrica calle de Murcia - Javi Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en apartamentos turísticos el pasado mes de noviembre, con 6,13 días, solo inferior a las Islas Canarias (7,78), según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 5.608 viajeros, 1.710 de ellos residentes en el extranjero, y 34.367 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la comunidad fue de 16,66, y por apartamentos a 35,54, y el personal empleado ascendió a 230.

Por su parte, los campings de la Región registraron 14.719 viajeros, 11.442 de ellos extranjeros, para un total de 117.045 pernoctaciones, con una estancia media de 7,95 días, solo inferior a la de Cantabria (10,63) y la Comunidad Valenciana (9,77).

El grado de ocupación por plazas en los 20 campings abiertos en la Región el pasado noviembre, que ofrecían 16.366 plazas, fue de 43,70 en fin de semana, superior a la media estatal (41,98).

Se trata del cuarto dato más elevado de todas las autonomías, tras los anotados por Comunidad Valenciana (61,56), La Rioja (55,35) y Madrid (50,71).

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,28 días, superior al dato estatal (2,21), y un total de 3.835 viajeros, 286 de ellos extranjeros, que realizaron 8.762 pernoctaciones.

En la Región, durante el undécimo mes de 2025 abrieron 231 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 25,30 durante el fin de semana, frente al 29,95 de la media nacional.

Las casas rurales de la comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 3.549 viajeros españoles y 286 extranjeros, que realizaron 8.273 y 489 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,28 días, igual a la media nacional.

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 25,30, frente al conjunto del país, que fue de media de 30,46.

Los tres albergues abiertos en la Región de Murcia en noviembre registraron 1.297 viajeros, 432 de ellos extranjeros, y 2.411 pernoctaciones, con una estancia media de 1,86 días, ligeramente superior a la media estatal, que fue de 1,85.