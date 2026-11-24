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MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un total de 3.643 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante 2025, lo que representa el 3,43% del total nacional, con una tasa de 12,5 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, según los datos definitivos publicados por el Ministerio de Sanidad y consultados por Europa Press.

Del total de intervenciones contabilizadas en la comunidad, 2.920 contaron con financiación pública, lo que supone el 80,2%. En cuanto a la titularidad de los centros sanitarios, la Región dispone de dos públicos y cinco privados.

Por tipo de centro, 43 interrupciones se realizaron en hospitales, de las que 38 tuvieron lugar en centros públicos y cinco en privados. Las 3.600 restantes se practicaron en centros extrahospitalarios, de las que una se llevó a cabo en un centro público y 3.599 en privados.

En relación con el método utilizado, 417 interrupciones se realizaron mediante el procedimiento farmacológico, lo que representa el 11,45% del total registrado en la Región de Murcia, mientras que las 3.226 restantes (88,55%) se practicaron mediante procedimientos quirúrgicos.

LA MAYORÍA, ENTRE LOS 20 Y LOS 29 AÑOS

Por grupos de edad, las mujeres de entre 20 y 24 años concentraron el mayor número de interrupciones, con 891 casos, seguidas de las de entre 25 y 29 años, con 742. A continuación figuran las mujeres de 30 a 34 años, con 674 casos; las de 35 a 39, con 584; y las de 40 a 44 años, con 241.

Entre las menores de 20 años se contabilizaron 476 intervenciones. De ellas, 16 correspondieron a menores de 15 años --tres de 13 años y 13 de 14 años--; 28 a chicas de 15 años; 64 a jóvenes de 16; 93 a las de 17; 118 a las de 18 y 157 a las de 19 años.

Por su parte, se registraron 35 interrupciones en mujeres mayores de 44 años.

En cuanto al nivel de instrucción, 1.222 mujeres contaban con estudios de ESO o equivalentes y 1.093 habían cursado Bachillerato o ciclos de Formación Profesional equivalentes. Además, 682 tenían estudios de primer grado, 518 estudios universitarios y 58 no tenían estudios. En otros 66 casos no constaba esta información y cuatro fueron clasificados como no clasificables por grado o no bien especificados.

Respecto a la maternidad, 1.737 mujeres no tenían hijos en el momento de la intervención, mientras que 838 tenían uno y 675 contaban con dos. Asimismo, 275 tenían tres hijos, 79 tenían cuatro y 39, cinco o más.

Por otro lado, 2.367 mujeres no habían tenido ninguna interrupción voluntaria del embarazo anterior. En 784 casos constaba un aborto previo; en 283, dos; en 96, tres; en 65, cuatro; y en 48, cinco o más.

CASI LA MITAD NO UTILIZABA ANTICONCEPTIVOS

En relación con los métodos anticonceptivos, 2.336 mujeres declararon no utilizar ninguno, lo que representa el 64,1% del total. Entre quienes sí utilizaban algún método, los más frecuentes eran los de barrera, con 604 casos, seguidos de los hormonales, con 565. También se registraron 46 casos de otros métodos, 22 de métodos mecánicos y 12 de métodos naturales. En 58 casos no constaba esta información.

En cuanto al lugar donde las mujeres recibieron información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, 2.862 acudieron a un centro sanitario público y 400 a uno privado. Además, 196 obtuvieron información a través de Internet, 120 mediante amigos o familiares y dos a través de los medios de comunicación. En 63 casos no constaba el lugar de información.

EL 74,8% SE PRACTICÓ EN LAS OCHO PRIMERAS SEMANAS

Por semanas de gestación, 2.726 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron durante las primeras ocho semanas, lo que representa el 74,8% del total. Otras 766 tuvieron lugar entre las semanas 9 y 14; 136, entre las semanas 15 y 22; y 15, a partir de la semana 23.

En cuanto al motivo de la intervención, 3.465 se realizaron a petición de la mujer, mientras que 59 respondieron a un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y 97 al riesgo de graves anomalías en el feto. Además, 22 se debieron a anomalías fetales incompatibles con la vida o a una enfermedad extremadamente grave e incurable.