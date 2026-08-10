La Región de Murcia tiene a la venta el 0,5% de las viviendas de más de un millón de euros de España, según idealista

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MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia tiene a la venta el 0,5% de las viviendas de más de un millón de euros de España, según un estudio del portal inmobiliario idealista que analiza las zonas en las que se sitúan las viviendas de lujo (más de un millón) y las de ultra lujo (más de 3 millones) por todo el territorio nacional.

En concreto, se encuentran a la venta 234 viviendas de más de un millón de euros (0,5%) y 9 de más de 3 millones (0,1%).

A nivel nacional, 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea. De hecho, las provincias de Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran el 86% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad.

España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al millón de euros. Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional. Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz y València (2% en los dos casos).

El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos). Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay 1 vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con 2, mientras Jaén tiene 3 y Lugo 5.

A continuación se sitúan Salamanca, Valladolid y Albacete (6 viviendas en cada una). En estos casos, su peso sobre el total nacional es insignificante.

En las provincias de Soria y Palencia no hay ninguna vivienda por encima del millón.

LAS VIVIENDAS DE ULTRALUJO

Existe, dentro del propio mundo de lujo, un terreno aún más exclusivo como es el de las viviendas de ultralujo, aquellas con un precio superior a los 3 millones de euros. Las 10.511 propiedades de este precio que había anunciadas a finales de junio de 2026 se concentran principalmente en Málaga (3.671 anuncios; el 35% de España) y Baleares (2.942 anuncios; 28%). Les siguen Madrid (1.830; 17%), Barcelona (608; 6%), Alicante (506; 5%), Girona (263; 3%) y Santa Cruz de Tenerife (247; 2%).

En un total de 13 provincias no hay viviendas en el mercado por encima de los 3 millones de euros.