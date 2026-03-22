La Región participa en la B-Travel de Barcelona para reforzar su proyección turística en el ámbito nacional

La delegación regional está integrada por técnicos del Itrem y coexpositores de varios municipios - CARM

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), participa un año más en la feria B-Travel de Barcelona, que se celebra del 20 al 22 de marzo con el objetivo de reforzar la promoción de la oferta turística regional en el ámbito nacional.

Para ello, la delegación regional, integrada por técnicos del Itrem y coexpositores de varios municipios (Lorca, Moratalla, Mula, Mazarrón, y Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar en representación del Mar Menor), ha contado con un estand propio desde el que dar a conocer la diversidad de experiencias del destino al público final, principal perfil de visitante de esta feria.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, destacó la importancia de participar en este encuentro, especialmente por la conexión aérea directa que existe todo el año entre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y Barcelona (operada por Volotea), "que facilita la captación de turistas de este mercado y contribuye a avanzar en la desestacionalización".

Martínez subrayó además el peso del turismo nacional en la Región, que, en el acumulado de 2025, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), representó el 75 por ciento del total de turistas en alojamientos reglados (hoteleros y extrahoteleros), con más de 1,4 millones de visitantes, lo que lo consolida como un segmento estratégico para el destino.

Durante la feria, la Comunidad ha puesto en valor productos como el turismo azul y de sol y playa-náutico, el turismo rural y de naturaleza, el turismo activo y deportivo, el enogastronómico, el de fiestas y festivales y el de salud, entre otros.

Asimismo, se han destacado atributos como la climatología favorable durante todo el año, la calidad y variedad de experiencias, la excelente relación calidad-precio y la cercanía entre los principales recursos turísticos, que permiten al visitante disfrutar de una oferta diversa en pocos kilómetros.