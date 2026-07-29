La Región recibirá 5.302 millones en entregas a cuenta en 2027, según el delegado del Gobierno

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante una rueda de prensa. Imagen de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado este miércoles que la Comunidad Autónoma recibirá en 2027 "las mayores entregas a cuenta de su historia", con un total de 5.302 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, según la comunicación remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Lucas ha explicado que, si a esa cantidad se suma la previsión de liquidación correspondiente al ejercicio 2025, la financiación total ascenderá a 5.800 millones de euros, un 8,7% más que el año anterior.

El delegado del Gobierno ha señalado que "nunca el Gobierno regional había contado con tantos recursos" y ha instado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a destinar esos fondos al refuerzo de los servicios públicos y del Estado del bienestar.

Asimismo, ha avanzado que las entregas a cuenta podrían incrementarse con un nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que, según las estimaciones para 2027, supondría 1.188 millones de euros adicionales para la Región de Murcia.

Además, ha recordado que se encuentra en tramitación parlamentaria una propuesta de condonación de deuda autonómica que, en el caso de la Región de Murcia, asciende a 3.318 millones de euros.

Lucas ha afirmado también que la Región de Murcia sería la comunidad autónoma que más incrementaría porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo de financiación, con un aumento cercano al 20% respecto a los recursos que percibiría en 2027 con el sistema vigente, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

Finalmente, ha pedido al presidente del Ejecutivo autonómico que "anteponga los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia" y se siente a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica.