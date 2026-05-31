La Región refuerza su promoción como destino turístico en Portugal

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia participó esta semana en una gira promocional (road show) por las ciudades lusas de Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia participó esta semana en una gira promocional (road show) por las ciudades lusas de Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa, durante la que mantuvo más de 50 encuentros profesionales con operadores turísticos y agencias de viajes.

La actuación, desarrollada entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo, se llevó a cabo junto con Turespaña, y la estructura de su programación tuvo como objetivo facilitar el contacto directo entre los destinos participantes y los agentes de viajes locales.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, señaló que el portugués "es un mercado tradicional para la Región de Murcia, especialmente durante la temporada estival. Su proximidad geográfica favorece los desplazamientos en vehículo propio, las escapadas de corta duración y el turismo familiar, factores que contribuyen a consolidar los flujos turísticos entre ambos territorios".

Asimismo, añadió, "presenta un importante potencial para favorecer la desestacionalización de la demanda turística, debido a la facilidad para realizar viajes durante fines de semana, puentes y otras estancias breves fuera de la temporada alta".

Portugal fue en 2025, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística, el sexto mercado emisor internacional para la Región con 71.627 turistas y una cuota del 5,9 por ciento del total de viajeros internacionales que llegaron a la Comunidad ese año.