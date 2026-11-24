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MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población residente en la Región de Murcia ha superado por primera vez los 1,6 millones de habitantes al situarse en 1.605.838 personas a 1 de enero de 2026 frente a los 1.586.989 registrados en la misma fecha de 2025, según los primeros resultados del Censo Anual de Población publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por sexo, la comunidad autónoma cuenta con 804.055 hombres (794.905 en 2025) y 801.783 mujeres (792.084 el año anterior).

En cuanto a la nacionalidad, 1.341.672 residentes tienen nacionalidad española --661.896 hombres y 679.776 mujeres--, frente a los 1.334.318 de 2025, mientras que 264.166 cuentan con nacionalidad extranjera --142.159 hombres y 122.007 mujeres--, frente a los 252.671 del ejercicio precedente.

Atendiendo al lugar de nacimiento, 1.263.077 habitantes de la Región han nacido en España (625.157 hombres y 637.920 mujeres, por los 1.262.707 de 2025) y 342.761 han nacido en el extranjero (178.898 hombres y 163.863 mujeres, frente a los 324.282 de 2025).

El desglose territorial refleja que 901.667 residentes en la Región nacieron en el mismo municipio en el que residen, 208.911 en un municipio distinto de la misma provincia, 152.476 en otra comunidad autónoma y 342.784 en el extranjero o en antiguos territorios españoles.

Por país de nacimiento, Marruecos encabeza los orígenes de la población nacida fuera de España residente en la Región de Murcia con 105.694 personas (17.140 con nacionalidad española y 88.554 con nacionalidad extranjera), seguido por Ecuador, con 43.553 (30.057 españoles y 13.496 extranjeros), y Colombia, con 26.777 (6.404 españoles y 20.373 extranjeros).

A continuación figuran Reino Unido, con 16.844 residentes (506 españoles y 16.338 extranjeros); Bolivia, con 12.848 (8.536 y 4.312); Venezuela, con 10.658 (2.937 y 7.721); Francia, con 10.134 (7.944 y 2.190); Ucrania, con 9.652 (1.122 y 8.530); Rumanía, con 8.609 (512 y 8.097); y Argentina, con 5.907 (2.758 y 3.149).

Por encima de los 2.000 residentes nacidos en sus respectivos países también se sitúan Nicaragua (5.586), Honduras (5.465), Paraguay (5.146), Argelia (4.871), Cuba (4.595), Perú (4.439), Senegal (4.400), Alemania (3.675), Bulgaria (3.517), China (3.498), Brasil (3.188), Mali (2.819), India (2.749), Bélgica (2.580), Ghana (2.294) y Países Bajos (2.220).

A nivel nacional, la población de España se situó a 1 de enero de 2026 en 49.618.622 habitantes, tras aumentar en 490.325 personas en el último año, según los datos del INE.